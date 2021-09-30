Диетолог рассказала об особенностях борьбы с лишним весом во время пандемии

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала об особенностях борьбы с лишним весом во время пандемии.
Диетолог рассказала об особенностях борьбы с лишним весом во время пандемии
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«Если при снижении веса все группы продуктов сохраняются в рационе, то это безопасно. Конечно, на этот период мы создаём определённый дефицит в калориях, чтобы у организма была необходимость расходовать собственную жировую ткань в качестве источника энергии», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если происходит здоровое снижение веса за счёт изменения пищевых привычек и в небыстром темпе, то иммунная система не страдает.

Как отметила Круглова, нужно обратиться к диетологу, если тяжело переносить снижение веса, если есть опасения по поводу создания дефицита витаминов и минералов.

Эксперт добавила, что для поддержания иммунной системы в рационе должны присутствовать фрукты, овощи, листовая зелень и ягоды.

«В рационе также должно быть достаточно белковых продуктов — это мясо, рыба, птица, творог, сыр, яйца, бобовые. Кроме того, из рациона не надо полностью исключать необработанные крупы, цельнозерновой хлеб, макароны — они содержат магний, витамины группы В, пищевые волокна, которые в том числе нужны для микрофлоры кишечника», — заключила Круглова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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