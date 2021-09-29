Врачи с помощью системы поддержки выписали более 470 тысяч направлений в Москве

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Система поддержки принятия врачебных решений, которая работает в московских учреждениях, помогла врачам выписать более 470 тыс. направлений на диагностику.
Врачи с помощью системы поддержки выписали более 470 тысяч направлений в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Сегодня система работает во всех взрослых поликлиниках города. Это пример того, как можно использовать технологии искусственного интеллекта, знания и опыт экспертов в своих областях и в итоге создавать продукты для врачей, которым они могут доверять», — заявили в пресс-службе комплекса социального развития.

Благодаря цифровому помощнику можно в десять раз сократить среднее время назначения диагностических исследований.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.

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