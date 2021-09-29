Врач Пигарова рассказала об особенностях приёма витамина D

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, директор Института высшего и дополнительного профобразования НМИЦ эндокринологии Екатерина Пигарова рассказала об особенностях приёма витамина D.
Врач Пигарова рассказала об особенностях приёма витамина D
  • Pixabay

«В Скандинавских странах и в Северной Америке уже много лет проводится усиление витаминами продуктов детского питания, готовых завтраков и молочных продуктов. Однако исследования показывают, что даже в этом случае, когда население регулярно ест обогащённые продукты, уровень поступления витамина D в организм ниже оптимального», — цитирует эксперта «Российская газета».

По словам Пигаровой, самым надёжным способом обеспечить достаточное поступление витамина D в организм остаётся его дополнительный приём из препаратов или добавок, но важно соблюдать меру.

Как отметила специалист, в последнее время, в том числе из-за пандемии COVID-19, стал широко распространяться приём добавок в дозе, заметно превышающей рекомендованную профилактическую, что не несёт дополнительной пользы.

«Поэтому оптимальные дозы для приёма витамина D лучше обсудить с доктором», — подчеркнула Пигарова.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News дала советы по здоровому питанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить