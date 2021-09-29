Врач Пигарова рассказала об особенностях приёма витамина D

Доктор медицинских наук, директор Института высшего и дополнительного профобразования НМИЦ эндокринологии Екатерина Пигарова рассказала об особенностях приёма витамина D.

«В Скандинавских странах и в Северной Америке уже много лет проводится усиление витаминами продуктов детского питания, готовых завтраков и молочных продуктов. Однако исследования показывают, что даже в этом случае, когда население регулярно ест обогащённые продукты, уровень поступления витамина D в организм ниже оптимального», — цитирует эксперта «Российская газета».

По словам Пигаровой, самым надёжным способом обеспечить достаточное поступление витамина D в организм остаётся его дополнительный приём из препаратов или добавок, но важно соблюдать меру.

Как отметила специалист, в последнее время, в том числе из-за пандемии COVID-19, стал широко распространяться приём добавок в дозе, заметно превышающей рекомендованную профилактическую, что не несёт дополнительной пользы.

«Поэтому оптимальные дозы для приёма витамина D лучше обсудить с доктором», — подчеркнула Пигарова.

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