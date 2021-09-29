Путин сообщил о трёх десятках заболевших коронавирусом из его окружения
- Reuters
«У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провёл. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», — заявил он в ходе беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоров в Сочи.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин вышел с двухнедельной самоизоляции.
14 сентября российский лидер заявил, что из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в его окружении он должен в течение определённого времени соблюдать режим самоизоляции.
Президент рассказал, что в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек. С одним из них он общался каждый день.