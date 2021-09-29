Путин сообщил о трёх десятках заболевших коронавирусом из его окружения

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Президент России Владимир Путин рассказал, что три десятка человек из его окружения заболели коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путин сообщил о трёх десятках заболевших коронавирусом из его окружения
  • Reuters

«У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провёл. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», — заявил он в ходе беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоров в Сочи.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин вышел с двухнедельной самоизоляции.

14 сентября российский лидер заявил, что из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в его окружении он должен в течение определённого времени соблюдать режим самоизоляции

Президент рассказал, что в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек. С одним из них он общался каждый день.

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