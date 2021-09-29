Путин рассказал о заболевшем COVID-19 адъютанте из его окружения

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Президент России Владимир Путин заявил, что в числе заболевших коронавирусом лиц из его окружения был адъютант.
Путин рассказал о заболевшем COVID-19 адъютанте из его окружения
  • Reuters

«Адъютант, с которым я проработал целый день с утра до вечера, заболел», — сказал он по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам президента, он не заболел коронавирусом после общения с этим человеком из-за высокого титра антител после вакцинации от COVID-19.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин вышел с двухнедельной самоизоляции.

14 сентября российский лидер заявил, что из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в его окружении он должен в течение определённого времени соблюдать режим самоизоляции

Президент рассказал, что в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек. С одним из них он общался каждый день.

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