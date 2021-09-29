Кардиолог Погосова: пандемия негативно отразилась на ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Заместитель генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава России профессор доктор медицинских наук Нана Погосова прокомментировала ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стране на фоне пандемии.

«У нас ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями начиная с 2003 года была очень позитивная. Показатели смертности устойчиво снижались год от года», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Однако, по её словам, пандемия коронавируса негативно отразилась на положении дел в этой области.

«И именно поэтому наши усилия по защите пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны быть более активны, если можно так сказать», — отметила Погосова.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших COVID-19.