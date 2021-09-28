Правительство выделит более 100 млн рублей на испытания «Спутника V» для подростков
- Reuters
Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Выделить... бюджетные ассигнования в размере 100 605,2 тыс. рублей... на... проведение клинического исследования... лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак»... при участии 3 тыс. добровольцев возрастной группы 12—17 лет (III фаза исследования)», — говорится в тексте документа.
В июле в Москве стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет.