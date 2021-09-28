Правительство выделит более 100 млн рублей на испытания «Спутника V» для подростков

Короткая ссылка
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
Правительство выделит более 100 млн рублей на испытания «Спутника V» для подростков
  • Reuters

Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Выделить... бюджетные ассигнования в размере 100 605,2 тыс. рублей... на... проведение клинического исследования... лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак»... при участии 3 тыс. добровольцев возрастной группы 12—17 лет (III фаза исследования)», — говорится в тексте документа.

В июле в Москве стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить