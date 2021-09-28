Правительство выделит более 100 млн рублей на испытания «Спутника V» для подростков

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Reuters

Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации. «Выделить... бюджетные ассигнования в размере 100 605,2 тыс. рублей... на... проведение клинического исследования... лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак»... при участии 3 тыс. добровольцев возрастной группы 12—17 лет (III фаза исследования)», — говорится в тексте документа. В июле в Москве стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет.