В Москве начались исследования вакцины «Спутник V» для подростков

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В Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет. В понедельник, 5 июля, началось медицинское обследование первых добровольцев.

Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет», —цитирует её РИА Новости.

По её словам, сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

Она рассказала, что для первой и второй фаз исследования в Москве специалисты набрали 100 человек, как и было запланировано. 

Ракова добавила, что 5 июля началось медицинское обследование первых добровольцев, в него обязательно включён ПЦР-тест.

Ракова уточнила, что вакцинация проводится препаратом «Спутник V», но в меньшей дозировке, чем для людей старше 18 лет.

Исследование продлится год. В течение всего периода дети будут находиться под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Москве в начале июля начнутся клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков 12—17 лет.

В начале июня врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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