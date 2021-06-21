В Москве в июле начнётся исследование «Спутника V» для подростков
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Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В начале июля в столице начнётся клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет», — цитирует её РИА Новости.
Ракова сообщила, что исследование будет проходить в три фазы по уже отработанной технологии — «так же, как и до этого для граждан старше 18 лет».
Первую и вторую фазу исследований проведут на базе двух ведущих московских детских медучреждений — Морозовской детской больницы и детской больницы им. З.А. Башляевой.
При этом третья фаза будет проведена в детских поликлиниках столицы.
«По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — сообщила заммэра.
По её словам, всего в исследовании примут участие 350 человек, в том числе 100 человек в рамках первой и второй фаз и 250 — в рамках третьей фазы.
«Сейчас мы проводим предварительный набор добровольцев для участия в первой и второй фазах исследования», — рассказала Ракова.
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