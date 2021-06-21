В Москве в июле начнётся исследование «Спутника V» для подростков

В Москве в начале июля начнутся клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков 12—17 лет.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В начале июля в столице начнётся клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет», — цитирует её РИА Новости.

Ракова сообщила, что исследование будет проходить в три фазы по уже отработанной технологии — «так же, как и до этого для граждан старше 18 лет».

Первую и вторую фазу исследований проведут на базе двух ведущих московских детских медучреждений — Морозовской детской больницы и детской больницы им. З.А. Башляевой.

При этом третья фаза будет проведена в детских поликлиниках столицы.

«По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — сообщила заммэра.

По её словам, всего в исследовании примут участие 350 человек, в том числе 100 человек в рамках первой и второй фаз и 250 — в рамках третьей фазы.

«Сейчас мы проводим предварительный набор добровольцев для участия в первой и второй фазах исследования», — рассказала Ракова.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сказал, что получены данные о безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.