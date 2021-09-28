В Оренбургской области подтвердили 350 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 350 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 76 658. Из больниц выписаны 65 068 жителей, в том числе 363 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 242 случая COVID-19 за сутки, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в регионе заболели почти 55 тыс. человек, выздоровели около 49 тыс., включая 125 за последние 24 часа.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, высказался об иммунитете у переболевших COVID-19.