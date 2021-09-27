Сотрудники МЧС завершили работы на месте крушения Ан-26 под Хабаровском

Сотрудники Амурского спасательного центра и регионального управления МЧС России завершили все работы на месте крушения самолёта Ан-26 под Хабаровском.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы МЧС России.

«Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолёта Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике», — говорится в заявлении ведомства.

22 сентября стало известно, что самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Позднее вертолёт Ми-8 МЧС России во время поисковых работ обнаружил обломки упавшего самолёта.

В результате крушения весь экипаж Ан-26 (шесть человек) погиб.

В воскресенье, 25 сентября, к месту происшествия прибыла группа криминалистов и специалисты Межгосударственного авиационного комитета.