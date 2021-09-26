Криминалисты и специалисты МАК прибыли к месту крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Группа криминалистов и специалисты Межгосударственного авиационного комитета прибыли к месту крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На подготовленную спасателями в тайге площадку вертолётом была доставлена группа криминалистов и специалистов МАК. Также на воздушном судне находился дополнительный груз для обеспечения работы на месте группировки и полевого лагеря, запас воды и продовольствия», — сообщили в ведомстве.

22 сентября стало известно, что самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Позднее вертолёт Ми-8 МЧС России во время поисковых работ обнаружил обломки упавшего самолёта.

Позже появилась информация о том, что весь экипаж Ан-26 (шесть человек) погиб.