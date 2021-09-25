На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае нашли бортовые самописцы, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

«Следственная группа с участием представителей комиссии Межгосударственного авиационного комитета провела дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полёта», — заявили в ведомстве.

22 сентября стало известно, что самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Позднее вертолёт Ми-8 МЧС России во время поисковых работ обнаружил обломки упавшего самолёта.

Позже появилась информация о том, что весь экипаж Ан-26 (шесть человек) погиб, на месте крушения обнаружили останки членов экипажа.