На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае обнаружили останки членов экипажа

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Следователи обнаружили останки членов экипажа на месте катастрофы Ан-26 в Хабаровском крае.
На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае обнаружили останки членов экипажа
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Об этом информирует пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

«В ходе осмотра обнаружены останки погибших членов экипажа, которые будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз», — заявили в СК.

Ранее в прокуратуре сообщили, что на месте крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае проводится поиск бортовых самописцев.

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