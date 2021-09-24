На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае обнаружили останки членов экипажа
- © РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
«В ходе осмотра обнаружены останки погибших членов экипажа, которые будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз», — заявили в СК.
Ранее в прокуратуре сообщили, что на месте крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае проводится поиск бортовых самописцев.