На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае обнаружили останки членов экипажа

Следователи обнаружили останки членов экипажа на месте катастрофы Ан-26 в Хабаровском крае.

Об этом информирует пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

«В ходе осмотра обнаружены останки погибших членов экипажа, которые будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз», — заявили в СК.

Ранее в прокуратуре сообщили, что на месте крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае проводится поиск бортовых самописцев.