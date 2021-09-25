В Хабаровском крае на месте крушения Ан-26 подготовили вертолётную площадку
«Cводной группировкой МЧС России завершены работы по подготовке площадки для посадки вертолета», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что на участке были полностью вырублены деревья и кустарники, после чего место расчистили.
22 сентября стало известно, что самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Позднее вертолёт Ми-8 МЧС России во время поисковых работ обнаружил обломки упавшего самолёта.
Позже появилась информация о том, что весь экипаж Ан-26 погиб. Позднее на месте крушения обнаружили останки членов экипажа.