В Хабаровском крае на месте крушения Ан-26 подготовили вертолётную площадку

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Сотрудники МЧС завершили работы по подготовке площадки для посадки вертолёта на месте крушения самолёта Ан-26 на горе Хребтовой в Хабаровском крае. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка.

«Cводной группировкой МЧС России завершены работы по подготовке площадки для посадки вертолета», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на участке были полностью вырублены деревья и кустарники, после чего место расчистили.

22 сентября стало известно, что самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Позднее вертолёт Ми-8 МЧС России во время поисковых работ обнаружил обломки упавшего самолёта.

Позже появилась информация о том, что весь экипаж Ан-26 погиб. Позднее на месте крушения обнаружили останки членов экипажа.

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