Бастрыкин заявил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Красноярском крае предотвращено нападение на школу, подозреваемый задержан.

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — приводит ТАСС его слова.

Других подробностей ЧП Бастрыкин не привёл.

В Перми утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

По данным Министерства здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43 человека.