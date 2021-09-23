Терапевт дал рекомендации по укреплению иммунитета

Врач-терапевт сети клиник «Атлас» Кирилл Белан дал рекомендации по укреплению иммунитета.

«Для поддержки иммунитета полезно включить в рацион грибы, ячмень и овёс. Эти продукты богаты бета-глюканами — молекулами, которые обладают иммуномодулирующим эффектом», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснил эксперт, для укрепления Т-клеточного иммунитета можно употреблять продукты с большим содержанием цинка.

«Цинк способствует переходу Т-лимфоцитов в активную форму», — отметил Белан.

По его словам, это также способствует повышению защитных свойств слизистых оболочек.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.