Терапевт дал рекомендации по укреплению иммунитета
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«Для поддержки иммунитета полезно включить в рацион грибы, ячмень и овёс. Эти продукты богаты бета-глюканами — молекулами, которые обладают иммуномодулирующим эффектом», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как пояснил эксперт, для укрепления Т-клеточного иммунитета можно употреблять продукты с большим содержанием цинка.
«Цинк способствует переходу Т-лимфоцитов в активную форму», — отметил Белан.
По его словам, это также способствует повышению защитных свойств слизистых оболочек.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.