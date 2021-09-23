В Тамбовской области подтвердили 92 случая COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области подтвердили 92 случая коронавируса за сутки.
В Тамбовской области подтвердили 92 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в области заболели 42 682 жителя. Выздоровел 40 691 человек.

На госпитализации — 649 пациентов, на карантине на дому — 1530.

Первый этап вакцинации прошёл 363 571 житель. Завершили иммунизацию 332 998 человек.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 122 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Выздоровели 127 жителей.

Общее число заболевших в городе достигло 29 612.

Ранее профессор, лауреат Государственной премии России по науке и технике Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с пандемией.

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