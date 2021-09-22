Профессор Бутенко прокомментировал ситуацию с пандемией

Профессор, лауреат государственной премии России по науке и технике Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с пандемией.

«В этом году несколько более благоприятная обстановка по сравнению с прошлым годом», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, стабилизация может быть связана с тем, что значительное число населения уже привилось. Также многие переболели коронавирусом.

«Два этих фактора в сумме должны благотворно сказаться и ограничить на резкое увеличение числа заболевших», — сказал Бутенко.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.