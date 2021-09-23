Диетолог Круглова предупредила о риске проглатывания жвачки для детей

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, почему детям не рекомендуется глотать жвачку.
Диетолог Круглова предупредила о риске проглатывания жвачки для детей
  • Pixabay

Если это небольшая жвачка и её проглотит взрослый человек, никаких проблем в целом не будет. У детей же есть риск формирования кишечной непроходимости, рассказала она в беседе с «Москвой 24».

«Когда это совсем маленький ребёнок, закупорка просвета может произойти даже от одной жвачки. Теоретически это же может случиться, когда взрослый человек регулярно проглатывает жвачку. Однако я не встречала информации или наблюдений о таких случаях», — отметила Круглова.

Ранее, как сообщал Inforeactor, терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.

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