Диетолог Гинзбург дал советы по выбору йогурта

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке йогурта.
Диетолог Гинзбург дал советы по выбору йогурта
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

«Сахаросодержащие йогурты — это вообще не йогурты, а, по сути, напитки, которые так же вредны, как и другие сахаросодержащие напитки. В молоке содержится 5% сахара — лактозы, которая так же вредна, как и другие сахара: фруктоза, сахароза и так далее. В йогурте должно быть меньше лактозы по сравнению с молоком, потому что в процессе брожения часть лактозы превращается в молочную кислоту», — отметил диетолог.

Кроме того, Гинзбург обратил внимание на то, что человек нуждается в жирах и белках, поэтому их содержание в йогурте — также важный критерий.

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