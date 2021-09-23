Диетолог Гинзбург дал советы по выбору йогурта

Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке йогурта.

Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

«Сахаросодержащие йогурты — это вообще не йогурты, а, по сути, напитки, которые так же вредны, как и другие сахаросодержащие напитки. В молоке содержится 5% сахара — лактозы, которая так же вредна, как и другие сахара: фруктоза, сахароза и так далее. В йогурте должно быть меньше лактозы по сравнению с молоком, потому что в процессе брожения часть лактозы превращается в молочную кислоту», — отметил диетолог.

Кроме того, Гинзбург обратил внимание на то, что человек нуждается в жирах и белках, поэтому их содержание в йогурте — также важный критерий.

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