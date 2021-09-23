МЧС увеличило группировку по поиску экипажа упавшего Ан-26 в Хабаровском крае
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«Всего в поисковых мероприятиях задействованы почти 140 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России — 83 человека и 20 единиц техники», — цитирует сообщение ведомства Интерфакс.
До этого сообщалось, что в операции участвуют порядка 70 человек.
Ранее вертолёт Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший ранее в Хабаровском крае самолёт Ан-26.
Следователи возбудили уголовное дело после потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.