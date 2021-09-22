МЧС увеличило группировку по поиску пропавшего в Хабаровском крае Ан-26

Пресс-служба МЧС России заявила, что группировка, занимающаяся поисками самолёта Ан-26, который пропал в Хабаровском крае, была увеличена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Группировка по поиску самолёта усилена, спасатели ведут осмотр таёжной местности. Всего задействованы более 70 спасателей, используется 20 единиц техники», — сказали в министерстве.

Уточняется, что поисковые работы осложняют тёмное время суток, неблагоприятные метеоусловия, а также особенности таёжной и горной местности.

Ранее в МЧС подтвердили пропажу с радаров Ан-26 в Хабаровском крае. Позднее следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.