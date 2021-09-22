МЧС увеличило группировку по поиску пропавшего в Хабаровском крае Ан-26

Короткая ссылка
Пресс-служба МЧС России заявила, что группировка, занимающаяся поисками самолёта Ан-26, который пропал в Хабаровском крае, была увеличена.
МЧС увеличило группировку по поиску пропавшего в Хабаровском крае Ан-26
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Группировка по поиску самолёта усилена, спасатели ведут осмотр таёжной местности. Всего задействованы более 70 спасателей, используется 20 единиц техники», — сказали в министерстве.

Уточняется, что поисковые работы осложняют тёмное время суток, неблагоприятные метеоусловия, а также особенности таёжной и горной местности.

Ранее в МЧС подтвердили пропажу с радаров Ан-26 в Хабаровском крае. Позднее следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить