МЧС увеличило группировку по поиску пропавшего в Хабаровском крае Ан-26
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Группировка по поиску самолёта усилена, спасатели ведут осмотр таёжной местности. Всего задействованы более 70 спасателей, используется 20 единиц техники», — сказали в министерстве.
Уточняется, что поисковые работы осложняют тёмное время суток, неблагоприятные метеоусловия, а также особенности таёжной и горной местности.
Ранее в МЧС подтвердили пропажу с радаров Ан-26 в Хабаровском крае. Позднее следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.