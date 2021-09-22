Двум полицейским после ЧП в вузе в Перми присвоили очередные звания

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев присвоил очередные специальные звания полицейским Константину Калинину и Владимиру Макарову, которые первыми прибыли к месту стрельбы в университете в Перми.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова приводятся на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что приказом главы ведомства Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции», а Макарову — «капитан полиции».

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Калинина, обезвредившего студента, напавшего на вуз, орденом Мужества, а Макарова, обеспечившего эвакуацию, — медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Утром 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

По данным Министерства здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43.

21 сентября глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в университете в Перми.

Newinform сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.