Двум полицейским после ЧП в вузе в Перми присвоили очередные звания
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова приводятся на сайте «МВД Медиа».
Отмечается, что приказом главы ведомства Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции», а Макарову — «капитан полиции».
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Калинина, обезвредившего студента, напавшего на вуз, орденом Мужества, а Макарова, обеспечившего эвакуацию, — медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Утром 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.
По данным Министерства здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43.
21 сентября глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в университете в Перми.
Newinform сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.