Путин подписал указ о награждении полицейского, обезвредившего стрелка в Перми

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз в Перми. Медаль также получил напарник Калинина, который занимался эвакуацией людей.
Путин подписал указ о награждении полицейского, обезвредившего стрелка в Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: орденом Мужества Калинина Константина Михайловича — младшего лейтенанта полиции, медалью «За отличие в охране общественного порядка» Макарова Владимира Александровича — старшего лейтенанта полиции», — говорится в документе.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен. 

Обезвредить напавшего смог инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин, который вместе с коллегой одним из первых прибыл к зданию университета.

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