Врач рассказала о причинах потери обоняния

Врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов Labquest Анна Сафонова рассказала о причинах потери обоняния.

«Потерю или нарушение обоняния сегодня стойко связывают с ковидом, но это не всегда верно. Согласно статистике, почти 2% населения мало различают запахи. И пока потеря обоняния как наиболее известный симптом коронавирусной инфекции не стала столь обсуждаемой, многие на это просто не обращали внимания», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, с наступлением осени активизируются болезни, для которых потеря обоняния — один из характерных симптомов. В частности, это риниты, хронические инфекции, носовые полипы.

«Небольшое переохлаждение — и хронические болезни обостряются, проявляясь в том числе и потерей обоняния», — уточнила она.

По её словам, при COVID-19 аносмия не всегда сопровождается заложенностью носа, а при других ОРВИ или аллергии заложенность чаще всего есть.

К снижению чувствительности к запахам также могут привести ушибы головы, особенно в затылочной части.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.