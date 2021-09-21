Диетолог Мойсенко рассказала о пользе риса в осенне-зимний период

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Кандидат медицинских наук диетолог Римма Мойсенко рассказала, чем полезен рис и почему его важно употреблять в осенне-зимний период.
Диетолог Мойсенко рассказала о пользе риса в осенне-зимний период
  • Pixabay

В беседе с Nation News диетолог пояснила, что рис обладает хорошей сорбирующей активностью.

«В состоянии альденте рис может играть роль сорбента в ЖКТ. Если же рис отварен до полной готовности, он позволяет выводить жидкость из организма. При этом есть важное правило: рис необходимо готовить без соли», — подчеркнула Мойсенко.

Она также отметила, что в осенне-зимний период рис хорошо насыщает организм, давая ощущение сытости.

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