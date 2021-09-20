Диетолог Гинзбург назвал нежелательные при постковидном синдроме продукты

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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что при постковидном синдроме из питания нужно исключить продукты, провоцирующие воспаления.
Диетолог Гинзбург назвал нежелательные при постковидном синдроме продукты

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Постковидный синдром — это повышение воспалительной активности в организме. Подобное лежит в основе возрастных болезней — гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний и воспалительных заболеваний соединительных тканей, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета», — объяснил Гинзбург.

Исключить из рациона следует такие продукты, как сахар, продукты с высоким гликемическим индексом — изделия из просеянной муки, картофель, рис, а также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки.

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