Иммунолог Крючков рассказал о причинах для досрочной ревакцинации от COVID-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил, в каких случаях лучше всего проводить досрочную ревакцинацию от коронавируса.

«Я не рекомендую тянуть (с вакцинацией. — RT) больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, ... антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает», — разъяснил врач в интервью радио Sputnik.

По мнению Крючкова, в тех случаях, когда у человека иммунодефицит ревакцинация может понадобиться раньше.

Он также добавил, что необходимость в досрочной ревакцинации может быть обусловлена у пожилых граждан.

Ранее Крючков в беседе с URA.RU назвал сроки начала четвертой волны COVID-19 в России.