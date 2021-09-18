Иммунолог Крючков рассказал о причинах для досрочной ревакцинации от COVID-19

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Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил, в каких случаях лучше всего проводить досрочную ревакцинацию от коронавируса.

«Я не рекомендую тянуть (с вакцинацией. — RT) больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, ... антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает», — разъяснил врач в интервью радио Sputnik.

По мнению Крючкова, в тех случаях, когда у человека иммунодефицит ревакцинация может понадобиться раньше.

Он также добавил, что необходимость в досрочной ревакцинации может быть обусловлена у пожилых граждан.

Ранее Крючков в беседе с URA.RU назвал сроки начала четвертой волны COVID-19 в России.

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