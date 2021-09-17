Невропатолог дал советы по укреплению иммунитета

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Врач-невропатолог Владимир Голод, преподаватель неврологии и психиатрии, специалист в области физиологии и патологической физиологии, дал советы по укреплению иммунитета.
Невропатолог дал советы по укреплению иммунитета
  • Pixabay

«Активность иммунитета зависит от теплоты нашего тела», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По словам эксперта, негативное влияние может оказать охлаждение организма. Перед выходом на улицу он советует, к примеру, выпить чашку горячего чая.

Как отметил Голод, осенью особенно необходимо держать в тепле грудную клетку, спину, почки, ноги.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО, в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с антителами к коронавирусу.

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