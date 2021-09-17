В Томской области подтвердили 92 случая COVID-19 за сутки

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В Томской области подтвердили 92 случая коронавируса за сутки.
В Томской области подтвердили 92 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный и региональный оперштабы.

С начала пандемии в области выявили 42 488 заболевших. Выздоровели 35 770 человек, в том числе 73 за минувшие 24 часа.

Всего в России за сутки зарегистрировали 19 905 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

По словам иммунолога Николая Крючкова, уровень антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса зависит от времени, которое прошло после процедур. Однако исследования показывают, что количество антител у ревакцинированных больше.

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