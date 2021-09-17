Врач сравнил уровень антител после вакцинации и ревакцинации
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Об этом сообщает «Москва 24».
«Изменения происходят в динамике. Человек вакцинируется, у него на максимум те же иммуноглобулины G выходят плюс-минус черед полторы недели. Затем они начинают медленно падать. Так что примерно через три — три с половиной месяца их уровень падает раза в два с половиной — три от максимума. И к ревакцинации человек подходит со значительно меньшими значениями. Уже есть работы, которые показывают, что максимум антител у ревакцинированных выше. Но точно говорить об этом пока нельзя», — объясняет врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Он напомнил, что проверять уровень антител перед ревакцинацией от коронавируса необязательно. Это связано с тем, что необходимое количество антител для защиты от инфекции индивидуально для каждого человека.
Ранее ФАН сообщило, что педиатр посоветовала сдавать ПЦР-тест перед тем, как делать детям прививку от гриппа.