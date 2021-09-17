В ряде регионов Приволжья началось голосование на выборах депутатов Госдумы

В трёх регионах Приволжского федерального округа стартовало голосование в рамках выборов депутатов Госдумы России. Об этом сообщает ТАСС.

В Саратовской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Астраханской области открылись избирательные участки.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Хабаровском крае, Забайкалье, Приамурье и Якутии, на Сахалине и в Магаданской области, а также в Бурятии и Приангарье.

Также избирательные участки открылись ещё в восьми регионах Сибирского федерального округа и в девяти регионах Уральского федерального округа.