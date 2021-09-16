Голосование на выборах депутатов Госдумы началось на Камчатке и Чукотке

Голосование в рамках выборов депутатов Госдумы России началось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Об этом информирует ТАСС.

Избирательные участки в указанных субъектах России открылись в 08:00 17 сентября по местному времени (в 23:00 мск 16 сентября).

При этом открытие первых избирательных участков в России состоялось под мелодию гимна России в информцентре Центральной избирательной комиссии.

«Хотела бы поблагодарить всех наших партнёров, мы очень волнуемся. У нас впервые запущены и дистанционное электронное голосование в таком масштабе, и многое другое», — прокомментировала начало выборов глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в преддверии выборов в Государственную думу.