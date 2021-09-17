Голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Бурятии и Приангарье

В Бурятии и в Иркутской области (Приангарье) запустилось голосование в рамках выборов депутатов Госдумы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой избирком.

«На территории Бурятии сегодня открылось 813 постоянных и 13 временных участковых избирательных комиссий», — пишет ТАСС со ссылкой на республиканский избирком.

Кроме того, началось голосование в соседней с Бурятией Иркутской области, где сформировано 1 919 участковых избирательных комиссий.

Ранее голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, в Хабаровском крае, в Забайкалье, Приамурье и Якутии, а также на Сахалине и в Магаданской области.