Голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Бурятии и Приангарье
«На территории Бурятии сегодня открылось 813 постоянных и 13 временных участковых избирательных комиссий», — пишет ТАСС со ссылкой на республиканский избирком.
Кроме того, началось голосование в соседней с Бурятией Иркутской области, где сформировано 1 919 участковых избирательных комиссий.
Ранее голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, в Хабаровском крае, в Забайкалье, Приамурье и Якутии, а также на Сахалине и в Магаданской области.