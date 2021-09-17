В Забайкалье, Приамурье и Якутии началось голосование на выборах депутатов Госдумы

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Голосование в рамках выборов депутатов Госдумы России началось в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае.

Как пишет ТАСС, открылись в 08:00 (02:00 мск) в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае открылись свыше 2,5 тыс. избирательных участков.

Отмечается, что в Приамурье открылись 750 постоянных и 17 временных избирательных участков.

В Якутии начали работу 822 участковые избирательные комиссии (УИК), из них 28 временно организованных.

В Забайкалье открылись 923 постоянных и четыре временных избирательных участка.

Ранее голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Камчатском крае, Чукотском автономном округе и в Хабаровском крае.

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