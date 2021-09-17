В Забайкалье, Приамурье и Якутии началось голосование на выборах депутатов Госдумы
Как пишет ТАСС, открылись в 08:00 (02:00 мск) в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае открылись свыше 2,5 тыс. избирательных участков.
Отмечается, что в Приамурье открылись 750 постоянных и 17 временных избирательных участков.
В Якутии начали работу 822 участковые избирательные комиссии (УИК), из них 28 временно организованных.
В Забайкалье открылись 923 постоянных и четыре временных избирательных участка.
Ранее голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Камчатском крае, Чукотском автономном округе и в Хабаровском крае.