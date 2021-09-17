В ряде регионов Урала стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы

В девяти регионах Уральского федерального округа началось голосование в рамках выборов депутатов Госдумы России.

Как пишет ТАСС, избирательные участки открылись в Оренбургской, Челябинской, Тюменской, Свердловской, Курганской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Башкирии и Пермском крае.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, в Хабаровском крае, Забайкалье, Приамурье и Якутии, на Сахалине и в Магаданской области, а также в Бурятии и Приангарье.

Также избирательные участки открылись ещё в восьми регионах Сибирского федерального округа.