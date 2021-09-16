В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления детей газом в школе
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц)», — заявили в ведомстве.
По версии следствия, два ученика распылили слезоточивый газ в коридоре школы, после чего 20 учащихся с признаками отравления были доставлены в медицинское учреждение.
В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лица, сбывшего баллончик с газообразным веществом несовершеннолетним.
ЧП произошло в Махачкале в школе №36. Госпитализированы 19 учащихся, всего пострадали 24 человека. Три школьника находятся в реанимации из-за необходимости обеспечения кислородом.
Как рассказал врио министра науки и образования Дагестана Яхья Бучаев, старшеклассник, распыливший баллончик с газом, купил его для защиты от подростков, с которыми находился в конфликте по месту жительства.