Число пострадавших от распыления в школе Махачкалы неизвестного вещества возросло до 24

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Количество госпитализированных с отравлением неизвестным веществом из школы в Махачкале увеличилось до 19, всего пострадали 24 человека, передаёт Интерфакс со ссылкой на городскую мэрию.
Число пострадавших от распыления в школе Махачкалы неизвестного вещества возросло до 24
  • РИА Новости

«Пострадали 24 человека, госпитализированы из них 19. Среди пострадавших — ученики со второго по десятый класс и один учитель», — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. При этом три школьника находятся в реанимации из-за необходимости обеспечения кислородом.

ЧП произошло в школе №36. Как заявили в региональном Минобрнауки, группа старшеклассников распылила в коридоре «неизвестное газовое вещество». Изначально сообщалось о 16 отравившихся

Уроки в образовательном учреждении отменены, проводится генуборка с дезинфекцией.

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