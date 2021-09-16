Число пострадавших от распыления в школе Махачкалы неизвестного вещества возросло до 24

Количество госпитализированных с отравлением неизвестным веществом из школы в Махачкале увеличилось до 19, всего пострадали 24 человека, передаёт Интерфакс со ссылкой на городскую мэрию.

«Пострадали 24 человека, госпитализированы из них 19. Среди пострадавших — ученики со второго по десятый класс и один учитель», — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. При этом три школьника находятся в реанимации из-за необходимости обеспечения кислородом.

ЧП произошло в школе №36. Как заявили в региональном Минобрнауки, группа старшеклассников распылила в коридоре «неизвестное газовое вещество». Изначально сообщалось о 16 отравившихся.

Уроки в образовательном учреждении отменены, проводится генуборка с дезинфекцией.