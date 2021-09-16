В Махачкале 16 детей попали в больницу после распыления в школе неизвестного вещества

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В Махачкале 16 детей госпитализированы после отравления неизвестным веществом, трое находятся в реанимации, сообщили в региональном Минобрнауки.
В Махачкале 16 детей попали в больницу после распыления в школе неизвестного вещества
  • РИА Новости

Как заявили в ведомстве, в городской школе №36 группа старшеклассников распылила в коридоре «неизвестное газовое вещество».

«Около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации. Состояние у всех стабильное. Все дети из помещения выведены. Занятия второй смены отменены. Все помещения проветриваются, проводится генуборка с дезинфекцией», — говорится в сообщении министерства.

В конце марта более 50 человек обратились в больницу в Минераловодском городском округе на Ставрополье с признаками кишечного расстройства.

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