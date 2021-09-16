Распыливших газовый баллончик в школе в Махачкале вычислили по камерам наблюдения

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Старшеклассник, распыливший баллончик с газом в школе Махачкалы, приобрёл его для защиты от подростков, с которыми находился в конфликте по месту жительства. Об этом рассказал ТАСС врио министра науки и образования Дагестана Яхья Бучаев.
Распыливших газовый баллончик в школе в Махачкале вычислили по камерам наблюдения
  • РИА Новости

«По его словам, он осматривал баллончик в помещении школы, в отсутствии рядом других учеников. Случайно нажал на крышку и выпустил газ. Испугавшись, быстро ушёл, попросил одноклассника спрятать баллон — тот пошёл в район туалета и тоже случайно нажал», — сообщил врио министра.

Он добавил, что, когда прозвенел звонок, дети вышли из классов и вдохнули газ, который не успел выветриться.

«Ребят вычислили по камерам видеонаблюдения, которые установлены в школе. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — добавил Бучаев.

Ранее стало известно, что число госпитализированных с отравлением неизвестным веществом из школы в Махачкале увеличилось до 19, всего пострадали 24 человека. Три школьника находятся в реанимации из-за необходимости обеспечения кислородом.

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