Распыливших газовый баллончик в школе в Махачкале вычислили по камерам наблюдения

Старшеклассник, распыливший баллончик с газом в школе Махачкалы, приобрёл его для защиты от подростков, с которыми находился в конфликте по месту жительства. Об этом рассказал ТАСС врио министра науки и образования Дагестана Яхья Бучаев.

«По его словам, он осматривал баллончик в помещении школы, в отсутствии рядом других учеников. Случайно нажал на крышку и выпустил газ. Испугавшись, быстро ушёл, попросил одноклассника спрятать баллон — тот пошёл в район туалета и тоже случайно нажал», — сообщил врио министра.

Он добавил, что, когда прозвенел звонок, дети вышли из классов и вдохнули газ, который не успел выветриться.

«Ребят вычислили по камерам видеонаблюдения, которые установлены в школе. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — добавил Бучаев.

Ранее стало известно, что число госпитализированных с отравлением неизвестным веществом из школы в Махачкале увеличилось до 19, всего пострадали 24 человека. Три школьника находятся в реанимации из-за необходимости обеспечения кислородом.