В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

С начала сентября 23 435 жителей Удмуртии обратились к медикам с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Это выше среднемноголетних значений в 1,3 раза», — отмечается в сообщении.

Тем временем в Самарской области эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен на 82,5%, передаёт volga.news со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В области зарегистрировали 13 383 случая ОРВИ.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.