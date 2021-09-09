Иммунологи дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа

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Врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.
Иммунологи дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа
  • Reuters

«Одновременная вакцинация от коронавируса и гриппа — это нагрузка на иммунную систему», — заявил Жемчугов в беседе с URA.RU.

По его словам, прививки лучше делать последовательно, к примеру, сегодня от коронавируса, через месяц — от гриппа, или наоборот.

Викулов подтвердил, что между вакцинами должен быть промежуток в четыре недели.

«Проходит это время — и можно проводить другую вакцинацию», — добавил он.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.

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