Иммунологи дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа
- Reuters
«Одновременная вакцинация от коронавируса и гриппа — это нагрузка на иммунную систему», — заявил Жемчугов в беседе с URA.RU.
По его словам, прививки лучше делать последовательно, к примеру, сегодня от коронавируса, через месяц — от гриппа, или наоборот.
Викулов подтвердил, что между вакцинами должен быть промежуток в четыре недели.
«Проходит это время — и можно проводить другую вакцинацию», — добавил он.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.