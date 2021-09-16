Диетолог назвала полезные и вредные блюда из картофеля

Короткая ссылка
Врач-диетолог, терапевт «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева рассказала, стоит ли исключать картофель из рациона, а также назвала самое полезное блюдо из него и самое вредное.

Для здорового человека нет никаких ограничений по употреблению картофеля, сказала врач в беседе с радио Sputnik.

«Можно есть хоть каждый день без какого-либо вреда для организма. Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови. Единственное, нужно учитывать, что и физическая активность должна быть на уровне. Ну и не следует объедаться по вечерам», — отметила диетолог.

Самым полезным видом картофеля является запечённый в мундире или же сваренный в небольшом количестве воды. Самое вредное блюдо — картофель, жаренный во фритюре, сказала специалист.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить