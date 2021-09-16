Диетолог назвала полезные и вредные блюда из картофеля

Врач-диетолог, терапевт «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева рассказала, стоит ли исключать картофель из рациона, а также назвала самое полезное блюдо из него и самое вредное.

Для здорового человека нет никаких ограничений по употреблению картофеля, сказала врач в беседе с радио Sputnik.

«Можно есть хоть каждый день без какого-либо вреда для организма. Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови. Единственное, нужно учитывать, что и физическая активность должна быть на уровне. Ну и не следует объедаться по вечерам», — отметила диетолог.

Самым полезным видом картофеля является запечённый в мундире или же сваренный в небольшом количестве воды. Самое вредное блюдо — картофель, жаренный во фритюре, сказала специалист.

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