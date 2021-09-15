Врач рассказал о причинах развития остеопороза

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Мануальный терапевт, вертебролог Сергей Десенко рассказал о причинах развития остеопороза.
Врач рассказал о причинах развития остеопороза
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«Остеопороз — это системное заболевание скелета, которое характеризуется снижением костной массы и нарушением микроархитектоники костей», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, развитие остеопороза нередко связано с возрастом, особенно у женщин, когда снижается уровень эстрогенов и падает уровень кальция.

«Другой фактор, который влияет на развитие остеопороза, — малоподвижный образ жизни, гиподинамия, что характерно для современного жителя, особенно в мегаполисах», — отметил Десенко.

Ещё одним фактором он назвал заболевания желудочно-кишечного тракта, ревматоидные и эндокринные заболевания.

Большое влияние на развитие остеопороза могут оказать и вредные привычки, особенно у мужчин, сообщил врач.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.

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