Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о популяционном иммунитете к COVID-19 в России.

«Да, на сегодняшний день привиты более 39 млн взрослых россиян. Это те, кто полностью закончил прививочный курс. У нас ещё, по статистике, 7 млн переболевших взрослых россиян. В общем количестве это получается достаточно неплохая иммунная прослойка», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, по опыту других стран можно сказать, что этого недостаточно, так как вирус мутирует: если первый год он вёл себя спокойно, то потом научился меняться, приспосабливаясь к иммунной защите человека.

«И поэтому сегодня охват иммунизации — для создания прочного популяционного иммунитета — должен быть значительно больше», — цитирует Попову kp.ru.

Она добавила, что в преддверии осеннего сезона необходимо прививаться.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.