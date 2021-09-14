Агроэксперт Тихонов рассказал о вреде нитратов в арбузах

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Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов рассказал о вреде нитратов в арбузах.
Агроэксперт Тихонов рассказал о вреде нитратов в арбузах
  • Pixabay

«Бахчевые нужно покупать в самый сезон. Раньше срока этого делать не стоит, потому что недобросовестные производители могут при выращивании арбузов добавлять химикаты, то есть нитраты, которые могут вызвать онкологию», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, нельзя покупать бахчевые на трассах, так как там нет должного контроля и неизвестно, откуда привезены арбузы. Также на дорогах может быть много загрязнителей, химикатов, попадающих на поверхность бахчевых, отметил эксперт.

Со своей стороны, врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев выразил мнение, что нитраты в арбузах могут стать опасными при длительном употреблении.

«Если длительное время употреблять в небольших количествах арбузы, напичканные нитратами, то с большой долей вероятности можно получить злокачественное образование пищевода, как минимум желудка и, возможно, толстого кишечника», — пояснил он.

Как добавил эксперт, если такие бахчевые съедать сразу и в больших количествах, то это может привести к обычному отравлению.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Роскачестве дали советы по покупке арбузов.

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