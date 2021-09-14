Законность передачи здания клуба под общежитие для мигрантов проверят в Сергиевом Посаде

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В Сергиевом Посаде проверят, на каком основании в здании бывшего сельского клуба в Бужанинове было организовано общежитие для мигрантов.
Законность передачи здания клуба под общежитие для мигрантов проверят в Сергиевом Посаде
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Будем разбираться, каким образом клуб оказался под общежитием», — сообщила Интерфаксу уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова.

Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, чего ранее потребовали местные жители после убийства женщины двумя иностранными гражданами.

13 сентября в лесополосе в 160 м от СНТ «Магистраль-2» в Московской области было обнаружено тело пенсионерки.

В рамках расследования дела правоохранители задержали двух иностранных граждан. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве.

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