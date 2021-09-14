Воробьёв распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, чего ранее потребовали местные жители после убийства женщины двумя иностранными гражданами.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому, что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», — говорится в Telegram-канале губернатора.

Воробьёв также заявил, что все подобные места, «вызывающие у людей тревогу и беспокойство», в ближайшие дни проверят правоохранительные органы.

«Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание. К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порой очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что любые правонарушения и преступления «должны и будут жёстко пресекаться».

13 сентября в лесополосе в 160 м от СНТ «Магистраль-2» в Московской области было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.

После этого задержали двух иностранных граждан. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил детально разобраться в конфликтной ситуации.

Местные власти потребовали закрыть общежитие мигрантов в подмосковном Бужанинове после инцидента.