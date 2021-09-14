Глава СК поручил встретиться с жителями подмосковной деревни, где убили пенсионерку

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил детально разобраться в конфликтной ситуации, возникшей после убийства пенсионерки в деревне под Сергиевым Посадом, сообщает пресс-служба СК.
Глава СК поручил встретиться с жителями подмосковной деревни, где убили пенсионерку
  • РИА Новости

«Председатель СК поручил руководителю ГСУ СК по Московской области А.Ю. Старикову установить причины и условия, способствовавшие возникшей конфликтной ситуации в одном из посёлков Московской области», — говорится в сообщении.

Руководителю регионального подразделения поручено организовать приём местных жителей, выслушать их жалобы, принять заявления и проверить все доводы.

13 сентября в лесополосе в 160 м от СНТ «Магистраль-2» было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. После этого задержали двух иностранных граждан. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве.

Местные власти намерены требовать закрыть общежитие мигрантов в подмосковном Бужанинове после инцидента.

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